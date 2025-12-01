В Китае представили видеокарту Fuxi A0 с поддержкой трассировки лучей

Опубликовано 01 декабря 2025, 09:001 мин.
В Китае представили видеокарту Fuxi A0 с поддержкой трассировки лучейНе флагманский уровень, но уже хорошо
Китайская Tianshu Xianxian представила видеокарту Fuxi A0. Презентация состоялась на выставке электроники в Чэнду. Это первый серийный продукт, созданный на основе архитектуры Imagination DXD, хвалится компания.
© СМИ
Главная особенность нового процессора — объединение графических возможностей и ИИ. Так, карта позволяет использовать ИИ для ускорения и улучшения качества изображения. По словам разработчиков, производительность новинки находится на «высоком международном уровне».
Производительность Fuxi A0 в два раза выше, чем у предыдущего поколения. На выставке карта продемонстрировала свои возможности, в том числе поддержку современных трассировки лучей и апскейла.
Компания также разрабатывает модель Fuxi B0, которая будет ориентирована на работу с ИИ-моделями локально.