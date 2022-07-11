В Китае резко упали цены на видеокарты AMD и NVIDIA

Весь ассортимент видеокарт AMD и NVIDIA в настоящее время доступен в Китае по цене ниже рекомендованной производителем. Стоимость модели RTX 3090 Ti, например, сейчас составляет -38% (от рекомендованной), а 6900 XT — -37,5%.

Отмечается, что цены на видеокарты снижались в основном по двум причинам: во-первых, это коррекция рынка графических процессоров — цены были завышены в течение двух лет из-за проблем с поставками и логистикой, а во-вторых, снижение курсов главных криптовалют.