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Компьютеры
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В Китае создали дешёвый квантовый компьютер размером с системник обычного ПК

Вычислительная мощность у него невысокая
В Китае создали квантовый компьютер стоимостью всего 380 тысяч рублей. Размерами он похож на системный блок обычного ПК. Компьютер может оперировать только двумя кубитами, но зато его можно использовать в учебных заведениях.

Квантовый компьютер может уместиться на столе. Он очень дешёвый для своего класса. CNews приводит в пример стоимость квантового компьютера канадской компании D-Wave Systems — около 1,137 млрд рублей. Правда, второй компьютер и мощнее первого — может оперировать 2000 кубитами, а не двумя.

Компьютер китайцев использует явление «ядерного магнитного резонанса». Рабочее вещество этой квантовой системы — диметилфосфит. Несколько его капель поместили в небольшую герметичную ёмкость. Она располагается в центре магнитного поля. Магниты здесь, кстати, постоянные.

Для управления кубитами квантовый компьютер нужно подключить к обычному ПК. Такой компьютер может ускорить некоторые простые задачи. Устройство начнут выпускать в четвёртом квартале 2021 года.