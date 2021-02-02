В Китае создали дешёвый квантовый компьютер размером с системник обычного ПК

Квантовый компьютер может уместиться на столе. Он очень дешёвый для своего класса. CNews приводит в пример стоимость квантового компьютера канадской компании D-Wave Systems — около 1,137 млрд рублей. Правда, второй компьютер и мощнее первого — может оперировать 2000 кубитами, а не двумя.

Компьютер китайцев использует явление «ядерного магнитного резонанса». Рабочее вещество этой квантовой системы — диметилфосфит. Несколько его капель поместили в небольшую герметичную ёмкость. Она располагается в центре магнитного поля. Магниты здесь, кстати, постоянные.

Для управления кубитами квантовый компьютер нужно подключить к обычному ПК. Такой компьютер может ускорить некоторые простые задачи. Устройство начнут выпускать в четвёртом квартале 2021 года.