В Китае создали нить, в сантиметр которой вмещается до 100 000 транзисторов

Опубликовано 03 февраля 2026, 16:591 мин.
В Китае создали нить, в сантиметр которой вмещается до 100 000 транзисторовКомпьютерный чип внутри тончайшей и прочной нити
Исследователи из Шанхайского университета Фудань создали работающий компьютерный чип внутри гибкой волоконной нити, которая тоньше человеческого волоса. При этом нить обладает удивительной прочностью.
Электронные компоненты наносятся слоями на гибкую основу, которая затем плотно сворачивается в тонкое волокно диаметром около 50 микрометров. В одном сантиметре такой нити помещается до 100 000 транзисторов.
Нить-чип можно гнуть, скручивать, вплетать в ткань и растягивать на 30%. В ходе испытаний по волокну проехал грузовик весом 15,6 тонн, но оно сохранило работоспособность.
Учёные также разработали метод массового производства таких волокон.