В Китае создали нить, в сантиметр которой вмещается до 100 000 транзисторов

Электронные компоненты наносятся слоями на гибкую основу, которая затем плотно сворачивается в тонкое волокно диаметром около 50 микрометров. В одном сантиметре такой нити помещается до 100 000 транзисторов.

Нить-чип можно гнуть, скручивать, вплетать в ткань и растягивать на 30%. В ходе испытаний по волокну проехал грузовик весом 15,6 тонн, но оно сохранило работоспособность.

Учёные также разработали метод массового производства таких волокон.