Компьютеры
Опубликовано 03 февраля 2026, 16:59
1 мин.

В Китае создали нить, в сантиметр которой вмещается до 100 000 транзисторов

Компьютерный чип внутри тончайшей и прочной нити
Исследователи из Шанхайского университета Фудань создали работающий компьютерный чип внутри гибкой волоконной нити, которая тоньше человеческого волоса. При этом нить обладает удивительной прочностью.
В Китае создали нить, в сантиметр которой вмещается до 100 000 транзисторов
© Fudan University

Электронные компоненты наносятся слоями на гибкую основу, которая затем плотно сворачивается в тонкое волокно диаметром около 50 микрометров. В одном сантиметре такой нити помещается до 100 000 транзисторов.

Нить-чип можно гнуть, скручивать, вплетать в ткань и растягивать на 30%. В ходе испытаний по волокну проехал грузовик весом 15,6 тонн, но оно сохранило работоспособность.

Учёные также разработали метод массового производства таких волокон.