Опубликовано 15 августа 2025, 16:401 мин.
В Китае создали сверхкомпактные SSD размером с SIM-карту — скорость до 3700 МБ/сНовинка может стать новым стандартом
Китайская компания Biwin показала новый тип накопителя Mini SSD, который по размеру почти как SIM-карта, но при этом в разы быстрее microSD. Его габариты — всего 15×17×1,4 мм, а скорость чтения достигает 3700 МБ/с, записи — 3400 МБ/с благодаря интерфейсу PCIe 4×2. Доступны версии на 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Для сравнения, microSD Express разгоняется до 985 МБ/с. При этом он значительно меньше обычного SD-формата.
© Biwin
Подключение планируется через отдельный слот, как у SIM-карт в смартфонах — с выдвижным лотком и шпилькой. Устройство получит защиту от пыли и воды по стандарту IP68, а также выдержит падение с трёх метров.
Производитель предлагает использовать Mini SSD в ноутбуках, планшетах, смартфонах, камерах и портативных консолях. Первые устройства с таким разъёмом уже анонсированы: портативка GPD Win 5 и ноутбук OneXPlayer Super X.
Цены и дата начала продаж пока не объявлены.