Подключение планируется через отдельный слот, как у SIM-карт в смартфонах — с выдвижным лотком и шпилькой. Устройство получит защиту от пыли и воды по стандарту IP68, а также выдержит падение с трёх метров.

Производитель предлагает использовать Mini SSD в ноутбуках, планшетах, смартфонах, камерах и портативных консолях. Первые устройства с таким разъёмом уже анонсированы: портативка GPD Win 5 и ноутбук OneXPlayer Super X.

Цены и дата начала продаж пока не объявлены.