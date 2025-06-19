В Коми создадут один из крупнейших майнинг-кластеров в России

Проект уникален тем, что майнинг-центр будет работать на собственной электроэнергии, которую выработают на месте из природного газа. Инвесторы — компании «Интегратор Коми» и «УК Мегаполис-Инвест» — построят центр обработки данных мощностью 114 МВт и собственную газопоршневую электростанцию для его питания.

Председатель правительства Коми Дмитрий Братыненко отметил, что это создаст новые рабочие места и принесёт дополнительные доходы в бюджет региона. Важнее всего, по его словам, что сырьё региона используется для развития современных технологий, а не просто продаётся.

Холодный климат Коми поможет эффективно охлаждать оборудование.