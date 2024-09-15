В комплект к 49-дюймовому OLED-монитору Samsung положила 24-дюймовый дисплей

Это ограниченное по времени предложение доступно на сайте Samsung. Розничные западные магазины, такие как Best Buy и Amazon, предоставляют ту же скидку, но без подарка.

Odyssey G95SC — это неплохой выбор для любителей игр, оснащенный OLED-панелью. Благодаря частоте обновления 240 Гц и времени отклика 0,03 мс он подходит для быстрых соревновательных игр. Ультраширокий 49-дюймовый дисплей с соотношением сторон 32:9 и разрешением 5120×1440 обеспечивает «эффект погружения» благодаря изогнутому экрану.

Народный Core Ultra 5 245K уступает Core i5−14600K в однопоточном режиме, лишь немного быстрее в многопоточном и потребляет вдвое больше, чем Ryzen 7 9700X

Добавление 24-дюймового монитора делает это предложение еще более привлекательным.