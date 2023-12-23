В компьютере HP 1977 года нашли прозрачный процессор

Глубокое погружение Ширриффа в конструкцию процессора демонстрирует увлекательный мир технологии «кремний-на-сапфире», появившейся по меньшей мере в 1963 году. Уникальные свойства сапфировой подложки, выступающей в роли изолятора, не только изолируют кремниевые области, но и повышают производительность за счет снижения емкости между транзисторами. Кроме того, изоляционные способности сапфира защищают от блуждающих токов, коротких замыканий и радиационного воздействия, что делает его идеальным для космической электроники.

В блоге подробно описываются тонкости чипа HP PHI, изучаются его логические затворы, FIFO и дешифратор адресов. Ширрифф также подчеркивает упущенный потенциал, подчеркивая, что если бы кремний-на-сапфире достиг большей производительности и более низкой стоимости производства, он мог бы произвести революцию в энергопотреблении и тактовых частотах.