В Linux исправили баг с 30-летней звуковой картой Sound Blaster AWE32

Ошибка вызывала зависание всей системы при использовании этой карты с современным звуковым окружением PipeWire/WirePlumber. Проблему вновь заметили в 2023 году на старом компьютере с процессором Pentium и 1 ГБ оперативной памяти, где была установлена Fedora 39. Однако исправление включили в ядро только в середине 2025 года.

Разработчики ядра пояснили, что внесли изменения в драйвер ISA-звуковых карт Sound Blaster: теперь он отключает работу с DMA при смене режима, а также запрещает менять режим DMA во время выполнения операций — именно это приводило к сбоям.

Теперь даже такая старая звуковая карта может корректно работать в современных Linux-системах.