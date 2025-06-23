В Linux исправили баг с 30-летней звуковой картой Sound Blaster AWE32

Опубликовано 23 июня 2025, 18:001 мин.
В Linux исправили баг с 30-летней звуковой картой Sound Blaster AWE32Ошибке 25 лет, последний багрепорт был в 2023 году
В ядре Linux добавили исправление для старой звуковой карты Sound Blaster AWE32, выпущенной Creative Technology ещё в 1994 году. Хотя карте уже более 30 лет, про баг с её работой напомнили только недавно. Теперь он устранён в версии ядра Linux 6.16.
© Sound Blaster AWE32
Ошибка вызывала зависание всей системы при использовании этой карты с современным звуковым окружением PipeWire/WirePlumber. Проблему вновь заметили в 2023 году на старом компьютере с процессором Pentium и 1 ГБ оперативной памяти, где была установлена Fedora 39. Однако исправление включили в ядро только в середине 2025 года.
Разработчики ядра пояснили, что внесли изменения в драйвер ISA-звуковых карт Sound Blaster: теперь он отключает работу с DMA при смене режима, а также запрещает менять режим DMA во время выполнения операций — именно это приводило к сбоям.
Теперь даже такая старая звуковая карта может корректно работать в современных Linux-системах.