В Linux впервые появилась поддержка российского процессора

Как пишут СМИ, компания Baikal Electronics, создавшая российский процессор, стала первым из российских производителей процессоров, включённым в основную ветку ядра Linux.

Изменения в коде уже вошли в состав ядра Linux версии 5.8-rc2 (Release Candidate) от 22 июня 2020 года. Всего было внесено больше 40 изменений.

Стоит сообщить, что процессор Baikal-Т1 изготовлен по 28-нм техпроцессу. Он был разработан с использованием двух процессорных ядер P5600 архитектуры MIPS32 Release 5 от компании Imagination Technologies. Частота ЦП составляет 1,2 ГГц.

Модель выпустили ещё в 2015 году. В этому году стало известно, что «Газпром» намерен использовать на своих объектах модульные компьютеры на процессорах Baikal-T1.