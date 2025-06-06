Мониторы MSI, Xiaomi и LG стали самыми продаваемыми в РФ в начале 2025 г.

В топ-5 брендов по количеству продаж вошли:

Собственные и эксклюзивные марки ритейлеров (13%),

MSI (10%),

Redmi и Xiaomi (по 7%),

LG (6%).

MSI укрепила позиции благодаря игровым мониторам с высоким качеством изображения. Redmi и Xiaomi предлагают доступные модели с частотой обновления до 180 Гц и IPS-экранами. LG остается популярной среди тех, кто ищет надежные устройства для дома и офиса.

По выручке лидируют MSI и собственные бренды (по 11%), LG (8%), Samsung (7%) и Xiaomi (6%).