Опубликовано 06 июня 2025, 09:101 мин.
Мониторы MSI, Xiaomi и LG стали самыми продаваемыми в РФ в начале 2025 г.В М.Видео-Эльдорадо назвали самые популярные бренды мониторов среди россиян
М. Видео-Эльдорадо подвела итоги продаж мониторов в России за первый квартал 2025 года. Всего было продано около 900 тысяч устройств на сумму 15 млрд рублей. Средняя цена монитора выросла на 10% и составила 16,7 тыс. рублей.
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В топ-5 брендов по количеству продаж вошли:
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Собственные и эксклюзивные марки ритейлеров (13%),
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MSI (10%),
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Redmi и Xiaomi (по 7%),
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LG (6%).
MSI укрепила позиции благодаря игровым мониторам с высоким качеством изображения. Redmi и Xiaomi предлагают доступные модели с частотой обновления до 180 Гц и IPS-экранами. LG остается популярной среди тех, кто ищет надежные устройства для дома и офиса.
По выручке лидируют MSI и собственные бренды (по 11%), LG (8%), Samsung (7%) и Xiaomi (6%).