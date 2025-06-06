Компьютеры
Опубликовано 06 июня 2025, 09:10
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Мониторы MSI, Xiaomi и LG стали самыми продаваемыми в РФ в начале 2025 г.

В М.Видео-Эльдорадо назвали самые популярные бренды мониторов среди россиян
М. Видео-Эльдорадо подвела итоги продаж мониторов в России за первый квартал 2025 года. Всего было продано около 900 тысяч устройств на сумму 15 млрд рублей. Средняя цена монитора выросла на 10% и составила 16,7 тыс. рублей.
Мониторы MSI, Xiaomi и LG стали самыми продаваемыми в РФ в начале 2025 г.

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В топ-5 брендов по количеству продаж вошли:

  • Собственные и эксклюзивные марки ритейлеров (13%),

  • MSI (10%),

  • Redmi и Xiaomi (по 7%),

  • LG (6%).

MSI укрепила позиции благодаря игровым мониторам с высоким качеством изображения. Redmi и Xiaomi предлагают доступные модели с частотой обновления до 180 Гц и IPS-экранами. LG остается популярной среди тех, кто ищет надежные устройства для дома и офиса.

По выручке лидируют MSI и собственные бренды (по 11%), LG (8%), Samsung (7%) и Xiaomi (6%).

Источник:М.Видео-Эльдорадо
Автор:Максим Многословный
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