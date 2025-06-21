В MacOS 26 пропала поддержка первого iPod и некоторых внешних жёстких дисков

Опубликовано 21 июня 2025, 20:491 мин.
В MacOS 26 пропала поддержка первого iPod и некоторых внешних жёстких дисковБета отключила поддержку FireWire 400 и 800 — пора прощаться с устаревшими устройствами
Пользователи, которые до сих пор используют старые устройства с интерфейсом FireWire 400 или 800 — например, первый iPod или внешний жёсткий диск LaCie — столкнулись с неприятной новостью, пишут СМИ. В первой бета-версии macOS 26 Tahoe поддержка этих стандартов отключена.
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После обновления FireWire-устройства перестают подключаться — будь то старый iPod, видеокамера MiniDV или внешний накопитель. В системной информации Mac теперь не видно FireWire-подключений. Пользователи сообщают, что не могут пользоваться ни FireWire 400, ни FireWire 800, а также потеряна возможность захвата видео с DV-устройств.
Стоит, правда, помнить, что это ранняя версия бета. Вполне возможно, что Apple вернёт поддержку FireWire в одной из следующих сборок до официального релиза осенью.
Ждём комментариев от Apple.