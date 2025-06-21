В MacOS 26 пропала поддержка первого iPod и некоторых внешних жёстких дисков

После обновления FireWire-устройства перестают подключаться — будь то старый iPod, видеокамера MiniDV или внешний накопитель. В системной информации Mac теперь не видно FireWire-подключений. Пользователи сообщают, что не могут пользоваться ни FireWire 400, ни FireWire 800, а также потеряна возможность захвата видео с DV-устройств.

Стоит, правда, помнить, что это ранняя версия бета. Вполне возможно, что Apple вернёт поддержку FireWire в одной из следующих сборок до официального релиза осенью.

Ждём комментариев от Apple.