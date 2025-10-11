В МГУ заявили, что квантовые компьютеры пока не угрожают банковским счетам

Опубликовано 11 октября 2025, 19:101 мин.
В МГУ заявили, что квантовые компьютеры пока не угрожают банковским счетамМожно выдохнуть
Квантовые компьютеры пока не способны взламывать банковские счета или шифрование мессенджеров. Об этом заявил научный руководитель Центра квантовых технологий МГУ, профессор Сергей Кулик, пишет ТАСС.
Для взлома банковских систем требуются десятки миллионов кубитов. Подобных квантовых систем сегодня не существует, отметил ученый. Кубит — это квантовый аналог обычного бита, единицы информации в классическом компьютере.
Сейчас самой крупной системой на основе одиночных холодных атомов является проект Калифорнийского технологического института с 6 100 кубитами.
Выступление ученого состоялось на XX международном фестивале «Наука 0+» в Москве, который проходит с 10 по 12 октября на более чем 100 площадках столицы. Главная тема фестиваля в 2025 году — «Твоя квантовая Вселенная», в честь Международного года квантовой науки и технологий, объявленного ООН.