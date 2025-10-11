В МГУ заявили, что квантовые компьютеры пока не угрожают банковским счетам

Для взлома банковских систем требуются десятки миллионов кубитов. Подобных квантовых систем сегодня не существует, отметил ученый. Кубит — это квантовый аналог обычного бита, единицы информации в классическом компьютере.

Сейчас самой крупной системой на основе одиночных холодных атомов является проект Калифорнийского технологического института с 6 100 кубитами.

Выступление ученого состоялось на XX международном фестивале «Наука 0+» в Москве, который проходит с 10 по 12 октября на более чем 100 площадках столицы. Главная тема фестиваля в 2025 году — «Твоя квантовая Вселенная», в честь Международного года квантовой науки и технологий, объявленного ООН.