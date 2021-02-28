В Microsoft Word появится полезная функция для презентаций

Опция уже стала доступна участникам программы раннего доступа. Её можно опробовать в веб-клиенте Microsoft Word в меню File > Transform. Программа предлагает пользователю выбрать визуальный стиль, чтобы применить к презентации. Затем она сгенерирует презентацию и покажет её в предварительном просмотре PowerPoint. После файл со слайдами появится в OneDrive.

Microsoft планирует развернуть функцию для всех пользователей в ближайшем будущем. Стоит отметить, что пока опция ограничена в некоторых аспектах. На данный момент она работает только с документами на английском языке. Кроме того, опция не поддерживается в Internet Explorer и Safari. Мультимедиа-контент она тоже пока, к сожалению, не переносит.