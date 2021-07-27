В новейших видеокартах EVGA обнаружили дефект

Эксперты говорят, что проблема в области управления вентилятором известна EVGA в течение нескольких месяцев. Стоит отметить, что контроллер вентилятора — «фишка» исключительно производителя, NVIDIA не требует его установки.

Специалисты выяснили, что иногда скорость вращения вентиляторов достигает «невероятных» показателей. Например, в RTX 3080 FTW3 Ultra в игре Anno 1800 скорость вращения вентилятора могла увеличиваться со стандартных 2400 оборотов в минуту до 100 000 — 200 000 оборотов. В итоге энергопотребление становится слишком высоким, и видеокарта выходит из строя.

Пока сама EVGA только готова заменить сломанные видеокарты. Владельцы RTX, уничтожившие их в New World, уже начали получать замену.