В новейшую AMD RX 7600 XT уместили 16 Гб памяти

В новейшую AMD RX 7600 XT уместили 16 Гб памятиСкоро начало продаж?
В саге о видеокарте AMD Radeon RX 7600 XT появляются новые повороты. В то время как предыдущие утечки намекали на конфигурации с 10/12 ГБ памяти, документы, поданные Gigabyte в Евразийскую экономическую комиссию, показывают, что обе указанные модели оснащены объемом памяти в 16 ГБ.
Этот шаг удваивает объем памяти по сравнению с базовой RX 7600 и соответствует тенденции, заданной NVIDIA RTX 4060 Ti 16GB. Однако, в отличие от аналога NVIDIA, RX 7600 XT может похвастаться более широкой 256-битной шиной памяти и полными 16 дорожками PCIe, что потенциально обеспечивает более высокую пропускную способность и производительность.
Слухи указывают на конец января, возможно, между выходом RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER, который ожидается около 24 января. Эти сроки остаются неподтвержденными.
С потенциальным ценником от 300 до 400 долларов 16-гигабайтная RX 7600 XT может встряхнуть рынок среднего класса. Удвоение объема памяти при аналогичной или чуть меньшей стоимости по сравнению с RTX 4060 Ti может сделать предложение AMD невероятно привлекательным, особенно учитывая преимущества более широкой шины и дорожек.