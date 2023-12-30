В новейшую AMD RX 7600 XT уместили 16 Гб памяти

Этот шаг удваивает объем памяти по сравнению с базовой RX 7600 и соответствует тенденции, заданной NVIDIA RTX 4060 Ti 16GB. Однако, в отличие от аналога NVIDIA, RX 7600 XT может похвастаться более широкой 256-битной шиной памяти и полными 16 дорожками PCIe, что потенциально обеспечивает более высокую пропускную способность и производительность.

Слухи указывают на конец января, возможно, между выходом RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER, который ожидается около 24 января. Эти сроки остаются неподтвержденными.

С потенциальным ценником от 300 до 400 долларов 16-гигабайтная RX 7600 XT может встряхнуть рынок среднего класса. Удвоение объема памяти при аналогичной или чуть меньшей стоимости по сравнению с RTX 4060 Ti может сделать предложение AMD невероятно привлекательным, особенно учитывая преимущества более широкой шины и дорожек.