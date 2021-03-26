В новой видеокарте NVIDIA будет два варианта объёма памяти на выбор

Ранее издание Videocardz сообщило, что GeForce RTX 3070 Ti получит графический процессор под названием GA104-400.

Ожидается, что GeForce RTX 3070 Ti не заменит обычную модель RTX 3070. NVIDIA намеревается продавать обе видеокарты одновременно, однако в дальнейшем может сосредоточится на варианте Ti. Эта модель может быть более конкурентоспособной по сравнению с видеокартами AMD Radeon. Кроме того, на ней также будет ограничен майнинг.

Согласно информации источников, RTX 3070 Ti получит память Micron GDDR6X частотой 19 ГГц. Видеокарта будет предлагаться как с 8 ГБ памяти, так и с 16 ГБ.

Выпуск NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti ожидается в мае.