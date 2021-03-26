Компьютеры
Сегодня в 15:49
В новой видеокарте NVIDIA будет два варианта объёма памяти на выбор
Речь об RTX 3070 Ti
Стали известны новые подробности о грядущей видеокарте GeForce RTX 3070 Ti. Источники пишут, что она будет предлагаться в двух вариантах объёма памяти.
Ранее издание Videocardz сообщило, что GeForce RTX 3070 Ti получит графический процессор под названием GA104-400.
Ожидается, что GeForce RTX 3070 Ti не заменит обычную модель RTX 3070. NVIDIA намеревается продавать обе видеокарты одновременно, однако в дальнейшем может сосредоточится на варианте Ti. Эта модель может быть более конкурентоспособной по сравнению с видеокартами AMD Radeon. Кроме того, на ней также будет ограничен майнинг.
Согласно информации источников, RTX 3070 Ti получит память Micron GDDR6X частотой 19 ГГц. Видеокарта будет предлагаться как с 8 ГБ памяти, так и с 16 ГБ.
Выпуск NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti ожидается в мае.