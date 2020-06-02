В новой Windows стало сложнее случайно удалить нужные файлы

Microsoft изменила утилиту Disk Cleanup (Очистка диска). В частности то, что она может очищать папку «Загрузки».

Напомним, Disk Cleanup позволяет быстро удалить временные файлы, которые занимают лишнее место на накопителе. После осеннего обновления Windows 10 в 2018 году пользователи заметили, что утилитой теперь слишком легко удалить важные файлы из папки «Загрузки». Конечно, галочка напротив такой опции не стояла по умолчанию, но неопытные пользователи могли отметить все доступные поля и лишиться нужных файлов.

Теперь же с новым обновлением в Disk Cleanup больше нет очистки папки «Загрузки».