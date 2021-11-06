В новых процессорах Intel приходится отключать часть ядер, чтобы начали работать игры

Сейчас больше 50 игр несовместимы с Alder Lake. Ранее мы публиковали их список для Windows 11 и Windows 10.

Несовместимость возникает из-за гибридной архитектуры процессоров. Ошибки возникают из-за того, что программное обеспечение DRM ошибочно считает, что так называемые P-ядра и E-ядра на кристалле принадлежат двум отдельным ПК. Так программа «думает», что два компьютера пытаются сыграть по оному лицензионному ключу.

Чтобы обойти проблему, можно отключить через BIOS E-ядра. После этого игры будут запускаться без каких-либо проблем.