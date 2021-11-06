В новых процессорах Intel приходится отключать часть ядер, чтобы начали работать игры

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В новых процессорах Intel приходится отключать часть ядер, чтобы начали работать игрыСтранная ситуация для процессоров, у которых фишка — гетерогенность
Сама Intel признала, что у новых процессоров 12-го поколения Alder Lake есть проблемы с совместимостью с защитой DRM. Из-за этого пока могут не работать многие игры. Компания работает над постоянным решением проблемы, но предложила и временное.
Сейчас больше 50 игр несовместимы с Alder Lake. Ранее мы публиковали их список для Windows 11 и Windows 10.
Несовместимость возникает из-за гибридной архитектуры процессоров. Ошибки возникают из-за того, что программное обеспечение DRM ошибочно считает, что так называемые P-ядра и E-ядра на кристалле принадлежат двум отдельным ПК. Так программа «думает», что два компьютера пытаются сыграть по оному лицензионному ключу.
Чтобы обойти проблему, можно отключить через BIOS E-ядра. После этого игры будут запускаться без каких-либо проблем.
Источник: PCMag