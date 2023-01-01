В новых видеокартах AMD нашли дефект, вызывающий перегрев

На прошлой неделе пользователи начали сообщать о серьёзной проблеме с эталонными видеокартами Radeon RX 7900 XTX, которая вызывала перегрев и приводила к троттлингу. Сначала AMD заявила, чт всё «нормально» и отказал клиенту в возврате. Теперь же компания смягчила свою позицию и попросила затронутых пользователей связаться с командой поддержки.

Технический эксперт Der8auer заявил, что на данный момент он знает о 48 таких подтверждённых случаях. Хотя ранее считалось, что изъятие и повторная установка кулера и приложение надлежащего давления могут решить проблему, похоже, что это не так. Der8auer делает вывод, что проблема с видеокартой AMD Radeon RX 7900 XTX связана не с простой ошибкой монтажа, а с ошибкой внутри кулера, точнее, радиатора, в котором используется испарительная камера.