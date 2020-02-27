Компьютеры
Сегодня 18:36
В NVIDIA заявили, что игровые ноутбуки скоро сравняются с PlayStation и Xbox
Станут их главными конкурентами
Пока главными конкурентами консолей являются только настольные компьютеры. Однако в NVIDIA заявили, что скоро с PlayStation и Xbox сравняются игровые ноутбуки.
Так считает сооснователь компании Дженсен Хуан. Об этом он заявил на недавней встрече с инвесторами. По мнению Хуана, геймерские ноутбуки стали новой игровой платформой. Да ещё и крупнейшей во всём мире.
Хуан в своих рассуждениях опирался на статистику бизнеса NVIDIA. Сооснователь компании утверждает, что продажи ноутбуков показали двузначный рост в течение двух лет подряд. Кроме того, был совершён прорыв, когда RTX-карты добавили к тонкому и лёгкому ноутбуку.
Эти факторы в совокупности должны сделать игровые ноутбуки основными конкурентами консолей Sony и Microsoft.