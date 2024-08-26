В Нью-Йорке провели 15-дневное тестирование квантового интернета

Непрерывно работая в течение 15 дней, петля GothamQ продемонстрировала поразительную производительность: время работы составило 99,84%, а точность компенсации запутанных пар фотонов — 99%. Такой уровень стабильности очень важен для квантовой связи, которая основана на сохранении хрупкого состояния запутанных фотонов на больших расстояниях.

Сеть использовала поляризационно запутанные фотоны для передачи данных с высокой скоростью около 20 000 пар в секунду и сохраняла почти 90-процентную стабильность даже при более высокой скорости передачи — полмиллиона пар в секунду. Команда использовала инновационные методы для борьбы с дрейфом поляризации — распространенной проблемой, вызванной такими факторами окружающей среды, как вибрации и колебания температуры.