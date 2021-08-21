В перегревающейся видеокарте нашли забытый резиновый напальчник

Компьютеры
Сегодня в 18:49
В перегревающейся видеокарте нашли забытый резиновый напальчникОплошность работника завода-сборщика
Производитель видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition допустил досадную ошибку: один из рабочих оставил в карте резиновый напальчник. Ничем хорошим это не закончилось.
Этот напальчник использовался, чтобы защитить графическую карту от отпечатков пальцев сборщика. Владелец одной из GeForce RTX 3090 обнаружил это изделие между двумя модулями памяти и кулером. Из-за этого температура карты достигала 110 градусов по Цельсию.
Возможно, пользователь так и бы не нашёл напальчник, если бы не решил самостоятельно заменить термопрокладки. После того, как помеху удалили, а термопрокладки всё же поставили, видеокарта стала работать на средней температуре 86 градусов по Цельсию.
Стоит отметить, что видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition часто переживают замену термопрокладок из-за очень высоких температур.