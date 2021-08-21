В перегревающейся видеокарте нашли забытый резиновый напальчник

Этот напальчник использовался, чтобы защитить графическую карту от отпечатков пальцев сборщика. Владелец одной из GeForce RTX 3090 обнаружил это изделие между двумя модулями памяти и кулером. Из-за этого температура карты достигала 110 градусов по Цельсию.

Возможно, пользователь так и бы не нашёл напальчник, если бы не решил самостоятельно заменить термопрокладки. После того, как помеху удалили, а термопрокладки всё же поставили, видеокарта стала работать на средней температуре 86 градусов по Цельсию.

Стоит отметить, что видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition часто переживают замену термопрокладок из-за очень высоких температур.