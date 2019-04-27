В первой видеокарте Intel не будет почти ничего нового

Intel назвала готовящуюся к выходу дискретную видеокарту «первой в своей истории», однако это не так. Впервые компания попыталась создать дискретную графическую плату ещё в 90-х, но не стала развивать направление. Теперь же Intel устроила масштабную рекламную кампанию, базируясь на идее «первой дискретной видеокарты». Появиться в продаже дискретные решения Intel нового поколения должны к концу 2020 года.

О том, что Intel для создания дискретных видеокарт будет использовать собственные наработки в области интегрированных, стало ясно в прошлом году. Представители компании неоднократно намекали, что собираются использовать архитектурные блоки интегрированной графики для создания дискретной. Даже исполнительный директор Intel Роберт Суон (Robert Swan) говорил, что компания будет использовать графику, знакомую по процессорам Core.

Скорее всего, графика будущих дискретных видеокарт по характеристикам будет очень похожа на интегрированную графику Gen11 в готовящихся к выходу 10-нанометровых процессорах Ice Lake. Широкие поставки этих процессоров должны начаться ближе к четвёртому кварталу текущего года.