В плавлении кабелей видеокарт GeForce RTX 40-й серии опять обвинили обычных покупателей

По словам компании, из десятков тысяч проданных адаптеров было зарегистрировано всего около 20 случаев расплавления разъемов. По результатам расследования, большинство отказов было связано с тем, что адаптеры не были полностью вставлены в GPU, и лишь в нескольких случаях причиной послужили бракованные устройства. CableMod пообещала оказать поддержку пострадавшим пользователям.

Все видеокарты Nvidia RTX сороковой серии оснащены разъемом 12VHPWR, который может легко перегореть при неправильном подключении. Когда об этих случаях стало известно, CableMod был одним из первых производителей, предложивших свои собственные кабели, которые должны были решить проблемы неправильного подключения, уменьшая зазоры и изгибы кабеля. Не всем это помогло.