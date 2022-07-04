В правительстве рассказали, почему уход Microsoft из России — это хорошо

С точки зрения разработчиков и производителей отечественного софта этот шаг (уход Microsoft с российского рынка — прим.) безусловно позитивный. В среднесрочной и долгосрочной перспективе он очень положительно будет сказываться на их возможностях и на тех нишах рынка, которые они смогут занять. Я уверен, что вопрос значительного роста конкурентоспособности решений — это лишь вопрос времени. С увеличившимся спросом и доступом к потребителю, с их обратной связью, наши разработчики сумеют совершить рывок по повышению качества своих продуктов