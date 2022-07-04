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В правительстве рассказали, почему уход Microsoft из России — это хорошо

Минпромторг настроен оптимистично
Замглавы Минпромторга Василий Шпак заявил, что уход с российского рынка компании Microsoft в перспективе повлияет только положительно.
В правительстве рассказали, почему уход Microsoft из России — это хорошо

С точки зрения разработчиков и производителей отечественного софта этот шаг (уход Microsoft с российского рынка — прим.) безусловно позитивный. В среднесрочной и долгосрочной перспективе он очень положительно будет сказываться на их возможностях и на тех нишах рынка, которые они смогут занять. Я уверен, что вопрос значительного роста конкурентоспособности решений — это лишь вопрос времени. С увеличившимся спросом и доступом к потребителю, с их обратной связью, наши разработчики сумеют совершить рывок по повышению качества своих продуктов

Василий Шпак
Замглавы Минпромторга

Шпак считает, что уход Microsoft не увеличит количество пиратских версий операционной системы. Он также напомнил, что в России уже существуют отечественные операционные системы, такие как Astra, «Альт», «Ред ОС» (это всё, впрочем, применяется в госструктурах или корпорациях).

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