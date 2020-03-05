В процессорах Intel нашли уязвимость для взлома компьютера

Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-релиз Positive Technologies. Сообщается, что из-за уязвимости под названием CVE-2019-0090 злоумышленники могут скомпрометировать ключи шифрования компьютера. Они способны извлечь корневой ключ платформы, получить доступ к зашифрованным на устройстве данным и выдать свой компьютер за устройство жертвы.

Уязвимость также может быть использована для обхода распространённых технологий защиты информации, например, нелегального копирования контента.

Ошибка присутствует в большинстве процессоров Intel, вышедших за последние пять лет. С помощью обновления прошивки уязвимость якобы устранить нельзя. Тем не менее, в самой Intel пользователям рекомендуют своевременно обновлять ПО. В Positive Technologies предложили отключить технологию шифрования носителей информации, использующую подсистему Intel CSME.