В процессорах Ryzen 7000 для настольных ПК есть встроенная графика. Какие игры она тянет

В процессорах Ryzen 7000 для настольных ПК есть встроенная графика. Какие игры она тянетВстроенную видеокарту протестировали в разгоне и в обычном режиме
Эксперт YouTube-канала «Рома, Просто Рома» выяснил, какую производительность в играх обеспечивает встроенная графика в процессорах Ryzen 7000.
Недавно все новые процессоры AMD Ryzen стали оснащаться встроенными видеокартами. Но ведущему было интересно узнать, на что способная встроенная графика в Ryzen 7600X.
CS:GO на минимальных настройках графики в 1080p идёт с 77 к/с. При этом встройка i3-1220P была всё же лучше в плане производительности, хотя игра шла на ней менее плавно. С разгоном памяти прирост составил 10 кадров и картинка достигла уровня Intel.
Также эксперт протестировал встройку в Dota 2 с минимальным пресетом. В итоге процессор AMD и с разгоном, и без обошёл Intel. Однако с этим процессором были просадки кадров.
Overwatch 2 шла тоже в Full HD с самыми низкими настройками. И плавно она будет идти, только если поработать с памятью и добавить разгон. В то же время Intel менять ничего не нужно.
Stray запускать пришлось только на минимальных настройках и с разгоном. В этом случае в неё стало возможно играть.
Кроме того, AMD Ryzen 5 7600X ещё потянет игры вроде The Witcher 3 с минимальными настройками графики, GTA 5, Sims 4. Мощность у этой встройки - примерно как у Vega 8 из Ryzen 2200G, с разгоном она больше напоминает Vega 10.
Компьютерная сборка:
- процессор AMD Ryzen 5 7600X;
- материнская плата MSI MAG B650M MORTAR;
- видеокарта RTX 4080 Suprim X;
- оперативная память Kingston DDR5 32GB (2x16GB) 6000Mhz;
- кулер Be Quiet! Pure Loop 2 FX 280mm.