В процессорах Ryzen 7000 для настольных ПК есть встроенная графика. Какие игры она тянет

Также эксперт протестировал встройку в Dota 2 с минимальным пресетом. В итоге процессор AMD и с разгоном, и без обошёл Intel. Однако с этим процессором были просадки кадров.

Overwatch 2 шла тоже в Full HD с самыми низкими настройками. И плавно она будет идти, только если поработать с памятью и добавить разгон. В то же время Intel менять ничего не нужно.

Stray запускать пришлось только на минимальных настройках и с разгоном. В этом случае в неё стало возможно играть.

Кроме того, AMD Ryzen 5 7600X ещё потянет игры вроде The Witcher 3 с минимальными настройками графики, GTA 5, Sims 4. Мощность у этой встройки - примерно как у Vega 8 из Ryzen 2200G, с разгоном она больше напоминает Vega 10.

Компьютерная сборка: