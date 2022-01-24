В продажу вернулись видеокарты AMD 5-летней давности по завышенной цене

Сообщается, что недорогие графические процессоры AMD 2017 года выпуска недавно стали доступны в Японии как минимум у четырёх крупных розничных продавцов. Первоначально RX 550 была выпущена в вариантах с 2 ГБ и 4 ГБ. Похоже, что сейчас продаётся только последняя версия.

Проблема перевыпуска видеокарты пятилетней давности в том, что стоимость её сейчас составляет 17 600 японских иен, что составляет около $155. В апреле 2017 года Radeon RX 550 была широко доступна по цене от $80 до $100.