В продажу вернулись видеокарты AMD 5-летней давности по завышенной цене

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В продажу вернулись видеокарты AMD 5-летней давности по завышенной ценеТакие времена
Японский производитель AIB вернул в продажу видеокарту AMD Radeon RX 550. Это старая модель, и непонятно, то ли компания получила новую партию от AMD, то ли решила сбывать старые запасы.
Сообщается, что недорогие графические процессоры AMD 2017 года выпуска недавно стали доступны в Японии как минимум у четырёх крупных розничных продавцов. Первоначально RX 550 была выпущена в вариантах с 2 ГБ и 4 ГБ. Похоже, что сейчас продаётся только последняя версия.
Проблема перевыпуска видеокарты пятилетней давности в том, что стоимость её сейчас составляет 17 600 японских иен, что составляет около $155. В апреле 2017 года Radeon RX 550 была широко доступна по цене от $80 до $100.
Источник: Tom’s Hardware