В программе для разгона процессоров AMD нашли серьёзную уязвимость

К счастью, AMD уже опубликовала обновлённую версию Ryzen Master для Windows 10 и Windows 11, которая устраняет эту проблему. Компания отмечает, что проблема связана с отсутствием проверки уровня привилегий пользователя в процессе установки Ryzen Master. Это «может позволить злоумышленнику с низкими привилегиями изменять файлы».

То есть пользователь с низким уровнем привилегий на компьютере может использовать более старую версию Ryzen Master и получить доступ администратора и, в конечном счете, полный контроль над системой.