В "проводнике" Windows 11 появились вкладки

Однако даже если вы являетесь участником программы Windows Insider и ваш компьютер настроен на получение сборок Dev Channel (для людей, которые готовы получать обновления раньше всех, даже если есть вероятность, что они нестабильны), вы можете не увидеть эту функцию сразу.

Как подчеркнул в своем твите старший менеджер программы Брэндон ЛеБланк, функции становятся доступны постепенно. По всей видимости, Microsoft будет ждать отзывов, прежде чем включить вкладки для большего числа тестеров.