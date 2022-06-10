В "проводнике" Windows 11 появились вкладки

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В "проводнике" Windows 11 появились вкладкиНо пока в тестовом режиме
Microsoft тестировала и затем отказалась от попытки добавить вкладки в “проводник” в Windows 10 еще 4 года назад. Теперь же в новой бета-версии Windows 11, выпущенной сегодня, предпринимается новая попытка.
В сообщении Windows Insider Blog объясняется, что в Build 25136 тестируется “проводник” с вкладками, это позволит вам переходить от одной папки к другой, не открывая новое окно.
Однако даже если вы являетесь участником программы Windows Insider и ваш компьютер настроен на получение сборок Dev Channel (для людей, которые готовы получать обновления раньше всех, даже если есть вероятность, что они нестабильны), вы можете не увидеть эту функцию сразу.
Как подчеркнул в своем твите старший менеджер программы Брэндон ЛеБланк, функции становятся доступны постепенно. По всей видимости, Microsoft будет ждать отзывов, прежде чем включить вкладки для большего числа тестеров.
Источник:The Verge
Автор:Максим МногословныйТеги: