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В "проводнике" Windows 11 появились вкладки

Но пока в тестовом режиме
Microsoft тестировала и затем отказалась от попытки добавить вкладки в “проводник” в Windows 10 еще 4 года назад. Теперь же в новой бета-версии Windows 11, выпущенной сегодня, предпринимается новая попытка.
В "проводнике" Windows 11 появились вкладки

В сообщении Windows Insider Blog объясняется, что в Build 25136 тестируется “проводник” с вкладками, это позволит вам переходить от одной папки к другой, не открывая новое окно.

В "проводнике" Windows 11 появились вкладки

Однако даже если вы являетесь участником программы Windows Insider и ваш компьютер настроен на получение сборок Dev Channel (для людей, которые готовы получать обновления раньше всех, даже если есть вероятность, что они нестабильны), вы можете не увидеть эту функцию сразу.

Как подчеркнул в своем твите старший менеджер программы Брэндон ЛеБланк, функции становятся доступны постепенно. По всей видимости, Microsoft будет ждать отзывов, прежде чем включить вкладки для большего числа тестеров.

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