В РФ стали чаще обращаться к мастерам по ремонту после залития техники жидкостью

Больше всего обращений получили мастера, работающие с ноутбуками Alienware и AOC — интерес к их ремонту вырос на 33%. Также чаще ремонтировали устройства A4TECH (+32%), Acer (+19%) и Apple (+15%).

Особенно вырос интерес к диагностике неисправностей — таких запросов стало на 60% больше. Популярными также оказались ремонт и замена блока питания (+33% и +30% соответственно) и восстановление техники после залития жидкостью (+29%). Замена термопасты, улучшающая охлаждение процессора, искалась на 12% чаще.

В категории персональных компьютеров лидером по росту стал бренд Microsoft — количество обращений к мастерам увеличилось на 57%. ПК от Alienware ремонтировали на 32% чаще, а от AOC и A4TECH — на 31%.

Среди услуг по ремонту и обслуживанию ПК наибольший рост показала диагностика (+54%). Также пользователи чаще искали специалистов по сборке компьютеров (+23%), замене комплектующих (+21%) и термопасты (+10%).