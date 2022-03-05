В России могут официально разрешить пиратство программ Microsoft. Обновлено: добавлено опровержение

Информацию журналисты нашли в таблице под названием «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления». Сообщается, что в разработке документа участвовали многие ведомства.

Помимо отмены ответственности за пиратство документ предусматривает следующее: механизм принудительного лицензирования в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем. Правительство РФ сможет «в случае крайней необходимости» принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя.

Стоит отметить, что освобождение от ответственности предлагается только по продуктам, у которых нет российских аналогов.

UPD: Минцифры заявило, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и не поддерживает их.