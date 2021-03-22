В России начала продаваться компьютерная мышь с бесшумными кнопками

Мышь представлена в двух цветах: зелёно-белом и белом. Она представляет собой классическую беспроводную оптическую мышь симметричной формы. Мышь удобно держать как правой, так и левой рукой.

Модель должна хорошо работать даже на неровной поверхности. Соединяется с ПК через USB-ресивер (максимальная дистанция — 10 метров). Передача сигнала от мышки к ресиверу идёт на частоте 2,4 ГГц. У мышь имеется перезаряжаемая Li-Ion батарея на 300 мАч.

Разрешение мыши меняется в диапазоне от 800 до 1600 DPI. Прочность бесшумных кнопок составляет 3 млн кликов.