Компьютеры
Сегодня в 14:11
В России начала продаваться компьютерная мышь с бесшумными кнопками
Беспроводная
Компания Canyon привезла в Россию беспроводную мышь с бесшумными кнопками — Canyon MW-18. Она будет продаваться в магазинах М.Видео и Эльдорадо.
Мышь представлена в двух цветах: зелёно-белом и белом. Она представляет собой классическую беспроводную оптическую мышь симметричной формы. Мышь удобно держать как правой, так и левой рукой.
Модель должна хорошо работать даже на неровной поверхности. Соединяется с ПК через USB-ресивер (максимальная дистанция — 10 метров). Передача сигнала от мышки к ресиверу идёт на частоте 2,4 ГГц. У мышь имеется перезаряжаемая Li-Ion батарея на 300 мАч.
Разрешение мыши меняется в диапазоне от 800 до 1600 DPI. Прочность бесшумных кнопок составляет 3 млн кликов.