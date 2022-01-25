В России начали дешеветь видеокарты

Так, в конце декабря видеокарта RTX 3060 стоила минимум 71,3 тысячи рублей. Сейчас её можно купить за 67 тысяч рублей.

Как пояснил Алексей Берилло, редактор раздела видеокарт сайта iXBT.com, падение цен может быть связано с тем, что сроки окупаемости оборудования для майнинга выросли с 12-15 месяцев до 30+ месяцев. Он считает, что цены будут падать ещё, но до рекомендованных значений им всё же далеко.

Руководитель MY.GAMES Cloud Алексей Лыков отметил, что стагнация на рынке криптовалюты может быть недолгой. По мнению главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова, чтобы видеокарты вернулись к рекомендованным ценам, должны совпасть сразу несколько факторов. «Во-первых, должен завершиться дефицит полупроводников. По оптимистичным прогнозам, это произойдёт к лету 2022 году, но более реалистичным выглядит насыщение рынка к октябрю-ноябрю», — отметил он. Во-вторых, компании-производители должны будут ужесточить защиту от майнинга, а в-третьих, на рынок видеокарт должен успешно выйти новый игрок — Intel.