В России начали продавать компьютерные корпуса из натурального дерева

Корпус оснащён скрытым кабельным подключением и портом USB Type-C. В комплекте с корпусом идут четыре предустановленных вентилятора Cosmic 120 мм, цена — 7,990 руб.

TimberLine T2 улучшает охлаждение благодаря диагональной сетчатой передней панели, поддержке нескольких вентиляторов и 360-мм СЖО. Корпус также поддерживает материнские платы ATX и большие видеокарты, а на передней панели расположены разъёмы USB Type-C, USB 3.0, USB 2.0 и HD audio. TimberLine T2 будет доступен позже в ноябре в черном и белом цветах.