Компьютеры
15:30, 27 февраля 2023
1 мин.

В России начали тестировать отечественные компьютеры «Бобёр»

Ну и как ставить на них «дрова»?

Росэнергоатом начал тестировать персональные компьютеры «Бобёр» на базе процессора «Байкал-М».

В России начали тестировать отечественные компьютеры «Бобёр»

Фото: Unsplash

Концерн «Росэнергоатом» готовится к внедрению ПК в инфраструктуру генерирующей компании. «Бобёр» поставляется в компактном корпусе малого форм-фактора SFF. Он работает под управлением операционной системы Astra Linux Special Edition «Новороссийск».

«Переход на отечественные процессоры — это важный шаг для обеспечения должного уровня технологической независимости в таких чувствительных стратегических сферах, как атомная отрасль», – сказали в «Росэнергоатоме».

Новости партнеров
Новости партнеров