15:30, 27 февраля 2023
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В России начали тестировать отечественные компьютеры «Бобёр»Ну и как ставить на них «дрова»?
Росэнергоатом начал тестировать персональные компьютеры «Бобёр» на базе процессора «Байкал-М».
Фото: Unsplash
Концерн «Росэнергоатом» готовится к внедрению ПК в инфраструктуру генерирующей компании. «Бобёр» поставляется в компактном корпусе малого форм-фактора SFF. Он работает под управлением операционной системы Astra Linux Special Edition «Новороссийск».
«Переход на отечественные процессоры — это важный шаг для обеспечения должного уровня технологической независимости в таких чувствительных стратегических сферах, как атомная отрасль», – сказали в «Росэнергоатоме».