В России начали тестировать отечественные компьютеры «Бобёр»

Концерн «Росэнергоатом» готовится к внедрению ПК в инфраструктуру генерирующей компании. «Бобёр» поставляется в компактном корпусе малого форм-фактора SFF. Он работает под управлением операционной системы Astra Linux Special Edition «Новороссийск».

«Переход на отечественные процессоры — это важный шаг для обеспечения должного уровня технологической независимости в таких чувствительных стратегических сферах, как атомная отрасль», – сказали в «Росэнергоатоме».