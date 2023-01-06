В России начались продажи новейшей видеокарты NVIDIA RTX 4070 Ti

16:09, 06 января 2023
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В России начались продажи новейшей видеокарты NVIDIA RTX 4070 TiВот цены
В DNS стартовали продажи новейшей видеокарты GeForce RTX 4070 Ti. Её предлагают в различных вариантах.
Фото: Trusted Reviews
К сожалению, на момент публикации новости сайт DNS лежит. Однако коллеги из Rozetked успели проверить цены.
Видеокарту в версии Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic продают за 80 999 рублей. Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC — за 82 999 рублей, а Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AERO OC — за 90 999 рублей.
Рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti в США составила 799 долларов (около 58 тысяч рублей по актуальному курсу).