В России начались продажи новейшей видеокарты NVIDIA RTX 4070 Ti

К сожалению, на момент публикации новости сайт DNS лежит. Однако коллеги из Rozetked успели проверить цены.

Видеокарту в версии Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic продают за 80 999 рублей. Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC — за 82 999 рублей, а Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AERO OC — за 90 999 рублей.

Рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti в США составила 799 долларов (около 58 тысяч рублей по актуальному курсу).