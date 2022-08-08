В России начался дефицит лицензий для Word и Excel

В России начался дефицит лицензий для Word и ExcelИ вообще офисных программ Microsoft
Официальный партнёр Microsoft в России сообщил, что компания приостановила поставки лицензий в страну. Когда они возобновятся (и возобновятся ли), неясно. Почти ни у кого из ритейлеров журналисты не смогли приобрести лицензию по нормальной цене. Так, в магазине DNS лицензия на Microsoft Office 2021 в версии для дома и бизнеса стоит почти 25 тысяч рублей.
В качестве альтернативы предлагаются отечественные программы, например, «Яндекс» или «МойОфис», а также зарубежные — болгарские OfficeSuite, корейские Hancom.
Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов также предупредил, что для Microsoft Office сейчас даже купленный у официального ритейлера ключ для России будет выдавать ошибку. К счастью, официальный продавец обязан вернуть вам деньги за покупку.
В случае же с пиратскими сайтами-однодневками по продаже ключей, разумеется, у покупателя не будет даже базовой возможности возврата средств. В особо вопиющих случаях пираты продают действующие ключи, прикрепленные к несуществующей организации с большим «парком» рабочих мест.
В этом случае пользователь подключится к постороннему корпоративному аккаунту, что открывает бесконечный простор для воровства персональных данных.