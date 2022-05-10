В России определили дефицитные профессии

Учёные использовали для открытые данные перечня специальностей, формируемого центром занятости населения Пермского края. Этот список должен отражать реальный спрос муниципальных образований на различных специалистов

«В ходе исследования выявлена острая нехватка грамотных специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий, что наряду с миграционными процессами приводит к высокому уровню безработицы. Кроме того, мы имеем большой дефицит специалистов во всех сферах, где требуются навыки программирования», — рассказали исследователи.

Сообщается, что результаты исследования будут использовать центры занятости населения.

Ранее российские власти объявили несколько программ поддержки айтишников. Они на фоне вооружённого конфликта России и Украины начали массово уезжать из страны.