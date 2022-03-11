В России перестали продавать популярные антивирусы

Сообщается, что Американская NortonLifeLock Inc, разработчик антивируса Norton, приостановила продажи в России. Кроме того, пользователи не смогут обновлять антивирусные базы. Журналисты также убедились, что сейчас нет возможности переустановить антивирус, купленный уже давно.

Помимо NortonLifeLock Inc, в России приостановили продажи разработчик Avast Antivirus, а ещё Bitdefender. Avast пообещал продолжать выплачивать зарплату сотрудникам из России.

Пока в России можно пользоваться продуктами «Лаборатории Касперского», McAfee, ESET NOD32, G Data, Panda (информация актуальна на момент публикации новости).