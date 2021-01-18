В России подорожали видеокарты из-за добытчиков криптовалюты

Руководитель направления «Компьютерная техника» российского AliExpress рассказал, что повышенный интерес к видеокартам наблюдается с октября-ноября 2020 года. Сотрудники нескольких магазинов электроники сообщили, что в декабре GPU стали в России дефицитом. Высокопроизводительные модели вообще нельзя найти в открытой продаже.

Другие видеокарты мгновенно раскупаются, а стоимость в среднем выросла на $100. Есть модели, которые подорожали и в 1,5-2 раза.

Отмечается, что добытчики криптовалюты усугубили и без того сложную из-за пандемии ситуацию с комплектующими.