Компьютеры
Сегодня 14:30
В России подорожали видеокарты из-за добытчиков криптовалюты
И купить их практически невозможно
Издание «Ведомости» поговорило с продавцами электроники и выяснило, что в России образовался дефицит видеокарт. Всё потому, что рост цен на криптовалюты вызвал ажиотажный спрос на GPU. Дефицит будет продолжаться как минимум до середины 2021 года.
Руководитель направления «Компьютерная техника» российского AliExpress рассказал, что повышенный интерес к видеокартам наблюдается с октября-ноября 2020 года. Сотрудники нескольких магазинов электроники сообщили, что в декабре GPU стали в России дефицитом. Высокопроизводительные модели вообще нельзя найти в открытой продаже.
Другие видеокарты мгновенно раскупаются, а стоимость в среднем выросла на $100. Есть модели, которые подорожали и в 1,5-2 раза.
Отмечается, что добытчики криптовалюты усугубили и без того сложную из-за пандемии ситуацию с комплектующими.