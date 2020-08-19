В России подорожают ноутбуки и компьютеры

Как пишет издание «Известия», цены на компьютерную технику вырастут на 10–20%. Уже сейчас наблюдается дефицит отдельных моделей ноутбуков и комплектующих для компьютеров. Эксперты считают, что подорожает, в принципе, вся электроника, даже та, что производится в России. Дело в том, что комплектующие для неё закупаются за рубежом. А цены на них растут.

Одна из специалистов Татьяна Скокова заявила, что повышенный спрос на компьютерную технику сохранится как минимум до января-февраля 2021 года. Рост продаж ноутбуков осенью может продолжиться, особенно если сбудутся прогнозы о второй волне коронавирусной инфекции.