В России показали первый 16-нм процессор для компьютеров

Процессор разработала компания МЦСТ. Как пишет «РИА Новости», новинка относится к шестому поколению чипов Эльбрус. Модель Эльбрус-16С — 16-ядерная. Общая производительность достигает 1,5 ТФлопс. У платформы есть встроенные контроллеры Ethernet 10 и 2.5 Гбит/с, 32 линии PCI-Express 3.0, четыре канала SATA 3.0, восемь каналов памяти DDR4-3200 ECC. Показанный инженерный образец может загружаться в операционной системе «Эльбрус Линукс».

Новый Эльбрус-16С можно использовать в многопроцессорных системах (до четырёх процессоров) с объёмом памяти до 16 ТБ. Чип работает на базовой частоте в 2 ГГц.