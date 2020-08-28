Компьютеры
Сегодня 21:29
В России представили компьютер-моноблок с отечественными процессором и системой
Он подойдёт для работы
Российская группа компаний Astra Linux представила компьютер-моноблок «Гравитон М50Б». В его основе лежит отечественный процессор, работает он под управлением операционной системы Astra Linux Special Edition «Новороссийск».
В моноблок включена материнская плата с процессором «Байкал BE-M1000». В компьютер можно установить до 32 ГБ оперативной памяти. За обработку графики отвечает контроллер Mali-T628. Можно использовать до двух накопителей 2,5” HDD/SSD SATA и SSD PCIe/SATA формата M.2.
Моноблок оснащён 23,8-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1920 × 1080 пикселей. Можно установить источник бесперебойного питания, чтобы компьютер мог автономно проработать более 30 минут.
Есть в «Гравитон М50Б» и камера на 2 Мп, и микрофон с поддержкой шумоподавления. Моноблок подойдёт для обустройства рабочего места госслужащего.