В России представили компьютер-моноблок с отечественными процессором и системой

В моноблок включена материнская плата с процессором «Байкал BE-M1000». В компьютер можно установить до 32 ГБ оперативной памяти. За обработку графики отвечает контроллер Mali-T628. Можно использовать до двух накопителей 2,5” HDD/SSD SATA и SSD PCIe/SATA формата M.2.

Моноблок оснащён 23,8-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1920 × 1080 пикселей. Можно установить источник бесперебойного питания, чтобы компьютер мог автономно проработать более 30 минут.

Есть в «Гравитон М50Б» и камера на 2 Мп, и микрофон с поддержкой шумоподавления. Моноблок подойдёт для обустройства рабочего места госслужащего.