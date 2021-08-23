В России представили свой ответ Windows

Компьютеры
Сегодня в 17:26
В России представили свой ответ WindowsНо по сути это дистрибутив Linux
Издание «РИА Новости» сообщило, что вице-премьеру Юрию Борисову на выставке «Армия-2021» показали российскую операционную систему «РЕД ОС», которую назвали ответом Windows.
Операционку запустили на системе с российским процессором «Байкал-М». Он был заключён в корпус стационарного персонального компьютера.
Борисову заявили, что разработчики операционной системы уже готовы к тому, чтобы «в компаниях оборонно-промышленного комплекса замещать западные технологии».
«РЕД ОС» — это операционная система на основе ядра Linux. На сайте производителя указано, что операционку отличает от других «технологическая независимость и санкционная устойчивость». Операционка предназначена для группового и корпоративного использования, автоматизации информационных, конструкторских и производственных процессов предприятий. Она соответствует отечественным требованиям по защите информации