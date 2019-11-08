В России представлен самый мощный суперкомпьютер

Сообщается, что ресурсы суперкомпьютера будут доступны пользователям облачного сервиса компании SberCloud. Благодаря этому клиенты смогут удобно и быстро разрабатывать и использовать алгоритмы искусственного интеллекта.

Christofari, собственно, и «заточен» под работу с моделями, основанными на глубоких нейронных сетях. Суперкомпьютер улучшает скорость решения задач для обработки естественного языка, компьютерного зрения, автоматизированного принятия решений, оценки и управления рисками, выявления мошенничества, предиктивной аналитики, создания голосовых помощников и чат-ботов.

Для разработки Christofari Сбербанк сотрудничал с компанией NVIDIA. Суперкомпьютер работает на основе высокопроизводительных узлов NVIDIA DGX-2, оснащённых вычислительными ускорителями Tesla V100. Производительность Christofari достигает 6,7 PFLOPs.

Ресурсы суперкомпьютера станут доступны пользователям SberCloud 12 декабря 2019 года.