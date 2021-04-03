В России приблизились к созданию квантового компьютера

В МФТИ уточняют, что многокубитную квантовую схему можно считать прототипом квантового процессора, а таких в мире пока совсем немного.

Уже сейчас новое устройство можно использовать в квантовом машинном обучении. Квантовые системы способны ускорять вычисления и сокращать количество параметров в нейросети.

Помимо этого, новая система поможет в исследовании подходов к созданию квантовых симуляторов. Такие симуляторы позволяют имитировать поведение естественных систем.

«Созданная нами интегральная квантовая схема, в отличие от ранее разработанных в России прототипов, позволяет полностью контролировать состояние всех пяти кубитов. Такие интегральные схемы и необходимы для создания универсального квантового компьютера на сверхпроводящих кубитах. Это большой технологический успех», — рассказал один из разработчиков схемы.