В России рассказали о дефиците новейших видеокарт AMD

Как пишут журналисты, новые видеокарты в эталонным исполнении были раскуплены в первый же день продаж. Неэталонных же моделей поступило в продажу ещё меньше. Сообщается, что многие магазины по всему миру и вовсе не получили ни одной неэталонной Radeon RX 6800 или RX 6800 XT. Это относится и к России.

3DNews пишет, что эталонные видеокарты всё же побывали в российской рознице. Например, 24 ноября их можно было найти в DNS. Однако видеокарты раскупили очень быстро. Сейчас DNS даже не принимает больше заказов на AMD Radeon RX 6000-й серии, потому что спрос значительно превысил предложение.

Что важно, у DNS нет информации о новых поставках видеокарт. Когда ситуация нормализуется, пока сложно сказать. Представители магазина говорят, что не ждут этого до начала второго квартала 2021 года.