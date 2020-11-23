Компьютеры
Сегодня 18:41
В России разработают новый процессор за 7,5 млрд рублей
Для решения задач промышленного уровня и для искусственного интеллекта
Благодаря сайту госзакупок стало известно, что Минпромторг России заказал разработку нового процессора «Эльбрус» за 7,5 млрд рублей.
Об этом пишет «Лента.ру». Исполнитель заказа должен будет создать универсальный 32-ядерный микропроцессор. Он будет использоваться в вычислительных системах высокопроизводительных серверов, системах хранения данных высшего уровня производительности и супер-ЭВМ. Новый процессор должен выдавать производительность в терафлоповом и петафлоповом значениях.
Российский процессор под кодовым названием «Эльбрус-32С» должен будет выдерживать рабочие температуры в диапазоне от -60 до +90 градусов по Цельсию.
Будущий «Эльбрус» хотят использовать в промышленных системах, учреждениях Российской академии наук (РАН), аэрокосмической отрасли и атомной энергетики, а также для алгоритмов искусственного интеллекта.