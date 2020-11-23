В России разработают новый процессор за 7,5 млрд рублей

Об этом пишет «Лента.ру». Исполнитель заказа должен будет создать универсальный 32-ядерный микропроцессор. Он будет использоваться в вычислительных системах высокопроизводительных серверов, системах хранения данных высшего уровня производительности и супер-ЭВМ. Новый процессор должен выдавать производительность в терафлоповом и петафлоповом значениях.

Российский процессор под кодовым названием «Эльбрус-32С» должен будет выдерживать рабочие температуры в диапазоне от -60 до +90 градусов по Цельсию.

Будущий «Эльбрус» хотят использовать в промышленных системах, учреждениях Российской академии наук (РАН), аэрокосмической отрасли и атомной энергетики, а также для алгоритмов искусственного интеллекта.